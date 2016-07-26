新冠肺炎｜福建爆Delta本土感染 兩日42人中招

內地再有城市爆發新冠肺炎本土疫情，福建莆田市仙游縣楓亭鎮自上周五發現有3名小學生和3名家長(其中1人屬境外輸入)染疫後擴大檢測，全省昨日再發現20人確診(1人為無症狀轉確診)及18人無症狀感染，令當地本土疫情短短兩日就增至21確診、21無症狀感染，而最先爆疫的莆田市分別有20確診及20無症狀個案，毗鄰莆田的泉州市則各有1宗。莆田市政府指，病毒基因排序初步結果為Delta變種病毒，源頭疑為上月初從新加坡回國的學生家長。

莆田市民非必要不得離開

仙游縣楓亭鎮全鎮今午升級為疫情高風險地區，仙遊縣郊尾鎮後沈村、仙游縣賴店鎮象嶺村及仙游縣園莊鎮大埔村升級為中風險地區。國家衛健委副主任李斌昨晚率領國務院聯防聯控機制綜合組福建工作組抵達莆田，指導疫情防控工作。莆田市今起封閉或封控所有高速公路出入口，所有在莆人士非必要不得離開，如確需出入莆田，須持48小時內核酸陰性檢測證明。全市所有中小學及幼稚園明起暫停上學，改為網上教學；文娛康樂場所如戲院、網吧、酒吧、棋牌室、健身室、博物館、圖書館等停業，民眾出入室內公共場所及乘搭公共交通工具必須出示健康碼、戴口罩及量體溫。

學校例行抽驗中發現

至於發現疫情經過，莆田市政府昨午指出，當地開學後每半個月抽驗10%在校學生，其中仙游縣總醫院上周四晚發現兩份混測樣本採檢結果呈陽性後，再對涉及的20名學生進行單採檢測，上周五早上7時證實是楓亭鎮一間小學兩名學生呈陽性，而兩人是親兄弟。當地同日擴大檢測，證實該對兄弟的父母亦呈陽性，兄長一名同學及該同學的父親也呈陽性。

新加坡回國父疑為源頭

莆田市政府指，該同學的父親上月4日從新加坡返回廈門，在廈門集中隔離14天後轉至仙游縣繼續集中隔離7天，至上月26日轉為居家健康監測，期間9次核酸檢測及1次血清檢測均為陰性，至上周五核酸檢測呈陽性，判斷「病毒潛伏期較長」。

仙游縣隨即封控管理患者所住村落展開檢測，並自昨起對楓亭鎮所有學校封校停課；全縣網吧、戲院等人流密集娛樂場所暫時關閉，所有巴士、旅遊巴、的士及網約車暫停運行，仙游火車站亦禁止上落客。

泉州個案則為莆田關聯個案，兩名患者都是在仙游縣楓亭鎮一間鞋廠上班，居於鄰近的泉州市泉港區界山鎮。兩人均已接種兩劑新冠疫苗。

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