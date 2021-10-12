新冠肺炎｜默克藥廠口服藥申請美食藥局緊急授權

美國默克藥廠(Merck)已向美國食品及藥物管理局(FDA)為研發的一種治療新型肺炎口服藥，申請緊急使用授權。另外，當地媒體報道，美國食品及藥物管理局將於本周處理莫德納(Moderna)與強生(Johnson & Johnson)要求其新冠疫苗作為加強針的緊急使用授權申請。

綜合報道，美國食品及藥物管理局獨立疫苗專家委員會分別將於周四及周五，討論兩款疫苗作為加強針的事項。如果委員會作出推薦，FDA將會決定是否批准。兩款疫苗仍須獲美國疾控中心(CDC)顧問委員會推薦，以及由CDC批准，方可獲准為民眾安排接種。美國疾控中心顧問委員會預備在10月20及21日討論兩款疫苗的申請。

美疾控中心暫只批准輝瑞疫苗有限度作加強針

莫德納與強生較早時分別公開疫苗加強針的防護效果，顯示加強針有助接種者提升保護力。有衞生專家預期兩款疫苗應能獲准使用作為加強針，但可能與輝瑞/BioNTech新冠疫苗一樣，只容許部分民眾接種。美國疾控中心暫時只批准輝瑞/BioNTech新冠疫苗有限度作為加強針。數據顯示，超過700萬美國民眾上周六接種加強針。

默克藥廠：住院率及死亡率都降低大約一半

美國默克藥廠本月初公布的第三期臨床試驗數據，名為「Molnupiravir」的口服藥，能讓感染新冠病毒的患者住院率及死亡率都降低大約一半。

默克藥廠已向美國食品及藥物管理局，為「Molnupiravir」申請緊急使用授權，治療輕度到中度症狀的新冠患者，有望成為第一款治療新冠患者的口服藥。藥廠於早前的新聞稿亦曾表示，除了向美國食品及藥物管理局申請緊急授權，還打算在未來幾個月裡，向其他國家或行銷市場也申請緊急授權。

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