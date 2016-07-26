新冠肺炎｜AKB48多名成員確診 日本今起擴緊急事態宣言

日本疫情在東京奧運舉行期間持續惡化，連續4日全國新增確診病例超過1萬宗，當局今日起將緊急事態宣言，擴大至6個地區。

新加入的包括埼玉縣、千葉縣、神奈川縣及大阪府。當局今日又將京都府及北海道等5個地區，納入防止疫情蔓延等重點措施。

當局關注Delta變種病毒肆虐，呼籲民眾盡量避免高風險活動，各都道府縣知事亦呼籲民眾避免跨縣旅遊。

AKB48多7人中招 取消本周表演活動

日本著名大型女子偶像組合AKB「AKB48」，繼上月29日表示Team8成員行天優莉奈確診新冠肺炎後，昨日再於官方網誌宣布，多7名成員確診新冠肺炎，包括大盛真步、倉野尾成美、坂口渚沙、永野芹佳、鈴木優香、上見天乃，以及年紀最小只得14歲的德永羚海，當中有人出現發燒等病徵，今日至本月8日舉行的多項表演和活動會取消。團體所屬的事務所深表歉意。

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