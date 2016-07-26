施政報告｜任內最後報告哽咽謝中央支持 林鄭籲齊心同行創未來

特首林鄭月娥宣布今屆政府最後一份《施政報告》，在結尾部分，她總結自己5年任期所經歷的遭遇，坦言想說「幾句感性的話」。她指，自己41年前離開大學校園後，踏入政府以來，一直堅信憑着為民服務的理念和積極有為的作風，但上任不到兩年，就因「修例風波」、社會暴亂、外部勢力不停粗暴地干預香港事務及新冠疫情衝擊，承受前所未有的巨大壓力，但支撐著她排除萬難的動力，來自中央永遠是特區堅強後盾的諄諄囑咐，以及就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心和家人的無限信任及默默支持。期間她一度低頭硬咽，之後還不停索鼻水。

稱堅持以「一國」為本 「兩制」定會枝繁葉茂

她指，今日香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，已回到「一國兩制」的正確軌道，她比任何時候都對香港更有信心、更肯定香港可以融入國家發展大局，在國家邁向第二個百年奮鬥目標的進程中，發揮不可替代的作用，當然亦更期盼香港可以培育有國家觀念、香港情懷、對社會有承擔的新一代，薪火相傳，又說明年是香港回歸祖國25周年的重大日子，由政務司長領導的跨局跨部門委員會已展開籌備一系列慶祝活動的工作，並於稍後與社會各界溝通。

林鄭月娥在感言部分又講到，有人曾經形容香港特區成立25周年這一刻，是《基本法》保證「五十年不變」的中途站，開啟了「一國兩制」的下半場；但她的看法是，「一國兩制」在中央督導、特區配合下，已完善了維護國家安全應有的法律制度和執行機制和特區符合憲制秩序的選舉制度。這個受《憲法》和《基本法》保障的制度已經是國家治理體系的優勢之一，只要特區堅持以「一國」為本、「一國」為根，以「愛國者治港」，「兩制」肯定會枝繁葉茂，香港仍然是祖國的掌上明珠，呼籲大家齊心同行、開創未來。

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