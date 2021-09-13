有片｜共和黨核突花車向911死難者致敬 網民嬲爆狠斥：低俗、欠尊重

美國印第安納州城市瓦爾帕萊索(Valparaiso)上周六舉行一年一度的爆谷節嘉年華，花車巡遊環節，波特縣(Porter County)共和黨支部製作一輛紀念911恐襲20周年的花車，其設計不倫不類、手工粗糙，即被網民狂鬧「低俗」、「對死難者欠尊重」。面對負評湧至，贊助花車製作的瓦爾帕萊索共和黨委員會即在其Facebook官網限制並隱藏留言，不久後更乾脆關閉網頁。

花車向911恐襲死難者致敬

有謂911恐襲是美國人永遠的傷痛，即使過了20年，很多人仍無法忘懷。然而，波特縣共和黨支部這輛核突花車，兩幢紐約世貿雙子塔就像煙囪那樣噴煙，頂部有兩個大洞，驟眼一看還以為是兩隻巨型蜘蛛，原來是表達被騎劫客機撞世貿大樓的震撼一刻。

兩個「煙囪」中間的「紀念牆」寫上911恐襲2,977位死難者的名字，其前面則放置上月底在阿富汗喀布爾機場炸彈襲擊中殉職13名美軍的遺像，其下方展示「911、永不忘記」標語。

網民怒言：我想嘔

巡遊舉行前，瓦爾帕萊索共和黨委員會在官網曝光該輛花車，即引來大量負評，委員會即時限制留言，但仍有「漏網之魚」，其中一名芝加哥網民鬧爆：「即使沒有那部煙霧機，它都庸俗不堪。」從YouTube一段影片可隱約聽到巡遊上有民眾爆粗大罵「That's a little f***ked up. (真是一團糟)」。

有網民看過影片後留言批評：「整個巡遊中，那是最欠尊重的花車。有關方面竟批准它用來紀念911死難者，是徹底的瘋狂。」有人直言「影片令我想嘔」、「令人難堪」。

負責花車製作的波特縣共和黨支部主席Mike Simpson死撐，強調花車是向911死難者致敬，他認為恰當，事前亦在花車設計和構思上諮詢過緊急救援部門人員，「他們全都很喜歡」。

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