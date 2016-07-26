朝鮮半島局勢｜美國重申對北韓無敵意 沙利文與徐薰會面

美國回應北韓領袖金正恩指，無依據相信美國不與北韓敵對的言論，重申美國對平壤當局沒有敵意。另外，美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)與南韓青瓦台安保室室長徐薰會面，重申美方支持兩韓對話與合作。

金正恩周一出席慶祝勞動黨建黨76周年的國防發展展覽會，並發表講話，說美國近日頻繁釋放不與北韓敵對的信號，但沒有任何依據讓人相信。他批評美國至今，仍以錯誤的判斷和行為令地區局勢緊張，但他同時指，北韓的主要敵人是戰爭，本身不是美國或南韓等特定國家勢力。

美國國務院發言人指，美國的目標是朝鮮半島全面無核化，華府對平壤沒有敵意，亦已準備好在不設前提下與北韓代表會面，以進行認真及可持續的外交對話，但指美國在遏制北韓及對方的挑釁上有重大利益。

白宮籲北韓促進半島無核化對話

徐薰訪問美國首都華盛頓，周二與沙利文會面，白宮其後發表聲明，呼籲朝方就促進半島完全無核化進行認真及持續的對話，需要避免令局勢升級的行動，重申美方支持兩韓對話與合作。

《韓聯社》報道，沙利文重申美方並不推行敵視北韓的政策，願意隨時隨地與朝方無條件見面。雙方一致認為，美韓在各層級開展試圖接觸北韓的外交努力。沙利文強調美韓同盟是涵蓋安全、經濟的印太地區戰略。

徐薰指出，美國基於重視盟友的政策，發揮表率世界的領導力，韓方將繼續秉持同盟精神。敦促北韓要正面回應美國的示好，而美韓認同按現時條件，若平壤更積極參與兩韓及美朝對話，將可達成實際進展。

相關新聞：