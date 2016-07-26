東京奧運︱烏干達舉重選手大阪失蹤 未有接受PCR檢測

日本傳媒報道，目前正在大阪府泉佐野市集訓的烏干達代表團，一名20歲的舉重選手行蹤未明。泉佐野市警方及職員正四出尋找該運動員。

據日本報道，20歲的烏干達舉重選手Julius Ssekitoleko原定須於今日當地時間中午提交PCR檢測樣本，但職員發現該選手未有留在酒店房間。報道指，烏干達運動員對上一次是於今日凌晨約12時半，在運動員居住的酒店見到Julius Ssekitoleko。

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在報道之後，日本Twitter有大量關於「泉佐野市」、「烏干達代表團」等帖文，當中包括批評今次的隔離似乎出現了問題，以及對政府防疫表達不滿。

烏干達奧運代表團，包括舉重、拳擊及游泳選手與教練共9人，早於6月抵達日本。於抵達成田機場後，1人檢測對新冠病毒呈陽性，之後到達泉佐野市後再有1人確診。其餘人士被列為密切接觸者而需要在酒店內隔離。運動員至本月7日開始容許進行訓練。