東京奧運｜伍家朗球衣風波後首亮相 身穿印有區旗綠白戰衣

羽毛球港隊代表伍家朗上周六(24日)身穿一件黑色戰衣上陣，由於未獲授權而沒有印上香港區旗，慘遭民建聯成員狙擊，無辜被捲入「球衣風波」。伍家朗今日於風波後首度亮相，身穿印有區旗的綠白戰衣，於羽毛球男單分組賽C組第二場分組賽，迎戰危地馬拉的科頓。

任職教師的民建聯成員、教聯會副主席穆家駿早前於Facebook譴責伍家朗身穿沒有區旗的黑衣作賽，斥伍「不想代表中國香港請選擇退賽」，事件引發牽連大波。伍家朗之後於IG兩度回應事件，揭發伍未獲資助港隊球衣，需要自費在球衣印上自己名字。大批網民到穆家駿FB洗版留言，穆家駿之後刪除其FB專頁。

伍家朗：市民應留意運動員表現

伍家朗最終連輸兩局，不敵球衣上沒有印有危地馬拉國旗的科頓。伍家朗賽後接受訪問，直言：「你話心情冇影響就係假嘅」，但有趁在比賽空檔盡量調整自己心態；被問到指控他身穿黑衣的人是否應該道歉，伍沒有正面回應，僅表示在大型比賽期間，市民應留意運動員表現，而不是場外事情。

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