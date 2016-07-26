東京奧運｜陳約臨採訪張家朗引負評 任大專主持技巧講師被轟不專業

24歲「少年劍神」張家朗在東京奧運男子花劍個人賽項目中，勇奪香港史上第二面奧運金牌。張家朗其後與教練接受訪問時，TVB(無綫電視)主持陳約臨見到張家朗時，不禁興奮大叫，甚至在訪問途中發表個人感受：「你係香港人驕傲，你有咩想同香港人講，依家所有人睇住你做LIVE(直播)，你有咩想講？我真係好鍾意你，點算呀？」她又說：「香港市民問我想做啲咩，叫我送飛吻俾你，但依家有social distance(社交距離)」等。然而，陳約臨在鏡頭前激動及示愛的表現，網民並不受落，炮轟她作為主持，表現欠冷靜及不專業，紛紛湧入陳約臨的fb，在相關採訪張家朗的帖文「派嬲」，目前陳約臨已把有關採訪東京奧運劍撃的帖文刪走。

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陳約臨珠海教主持技巧 堅持提問沒錯

現年約25歲的陳約臨，洋名Kelly，在上海出生，小學時期到香港生活，後來入讀珠海學院新聞及傳播系。在2016年，陳約臨被選中成為國際小姐香港代表，並贏到亞洲皇后殊榮，她其後簽約TVB，在不少體育節目做過主持，包括在2018年平昌冬奧。在採訪張家朗後，陳約臨受媒體訪問時稱自己早在2017年當體育主持時已留意張家朗，堅持自己的提問沒錯，並無有失專業之處。

電視以外，陳約臨更有主持港台節目《打開世界》，之前她更將電視台及電台經驗帶回母校珠海學院，兼職講師教導主持技巧，將其專業分享與師弟妹。Kelly於宣傳片段指出會在課堂上討論如何改善臨場訪問技巧。相信組過今次事件後，Kelly會有更多經驗可以與同學分享。

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