東京奧運｜田徑項目屢破紀錄 高科技「超級跑鞋」再惹爭議

東京奧運最少有4項賽跑打破地區、奧運和世界紀錄，除了與場地東京國立競技場的跑道設計有關，外界也關注選手所穿的高科技「超級跑鞋」，尤其是昨日的400米跨欄。該場比賽挪威跑手Karsten Warholm以打破自己保持個多月的世界紀錄成績，奪得金牌。銀牌的美國跑手Rai Benjamin雖未能奪冠，也破了Warholm一個月前的世界紀錄，還有北美紀錄及國家紀錄，一場比賽打破多項紀錄。Warholm所穿的是Puma EvoSpeed Future Faster+，Benjamin則穿Nike Maxfly，兩者鞋底的碳纖維板和氣墊技術，加上國立競技場跑道的特別設計，令他們創出佳績，但有評論認為對於未能獲得這些超級跑鞋的選手是否公平，也質疑近代破紀錄的選手並非快過前輩。

早在2016年，Nike的Vaporfly跑鞋已引起體育評論員和專家關注，在當年的里約奧運馬拉松比賽，所有3名男獎牌得主，都穿了Nike Vaporfly 4%樣版，相同技術從2018年起擴至到田徑跑道賽場上。專家認為對高度訓練跑手來說，Vaporfly較普通跑鞋可提高「跑步效率」(running economy)4%，而表現可增強3%。自Vaporfly在2016年起推出後，世界頭50名馬拉松選手的表現平均改善2%，這歸功於其碳纖維板鞋底。

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國際奧委會專家、體育及運動科學教授Yannis Pitsiladis稱，一雙跑鞋取決了誰人奪冠、誰人有資格參加奧運，「運動員獲得參賽資格，因為他們可獲得超級跑鞋，而許多人都無得穿這種跑鞋，因而取不到入場券」。他形容這是「科技興奮劑」(technological doping)，希望當局能修改規則，讓這些跑鞋不能決定賽果。