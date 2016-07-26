東京奧運｜穆家駿狙擊伍家朗球衣 楊潤雄：如收投訴將按程序處理

任職教師的民建聯成員、教聯會副主席穆家駿早前於Facebook譴責本港羽毛球「一哥」伍家朗身穿黑衣作賽，斥伍「不想代表中國香港請選擇退賽」。教育局長楊潤雄表示，當局如收到有官投訴，會按程序處理，但不會公開評論事件，期望市民以平常心及按事實評論事件，全力支持香港運動員。

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蔡若蓮：教育工作者更應重視言行

前教聯會副主席、教育局副局長蔡若蓮今日亦拒絕評論有關言論是否恰當，但強調本港是言論自由社會，任何評論或批評都要基於事實，而作為教育工作者更應重視言行。

惹1.5萬人派嬲 穆家駿漏夜刪專頁

穆家駿早前於Facebook專頁發文，「強烈譴責」伍家朗身穿沒有區旗標示的黑衣作賽，更斥伍「不想代表就不要參賽」及「黑衫黑褲參賽貽笑大方」。後來伍家朗於IG回應指，現時自己沒有球衣贊助，連黑色球衣上的名字亦須自資印刷，而由於在沒有得到港府授權下「不能自私把區旗印在衣服上」。事件招惹大批網民到穆家駿FB留言洗版，更有1.5萬人到該貼文「派嬲」，最終穆昨晚漏夜刪除FB專頁。另外，立法會漁農界別議員、民建聯何俊賢同樣於其FB專頁發表類似言論。

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