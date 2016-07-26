Am730
Am730
Am730
Am730
News
東京奧運｜穆家駿狙擊伍家朗球衣　楊潤雄：如收投訴將按程序處理
21 小時前
#Hashtags
東京奧運伍家朗羽毛球民建聯穆家駿教育局楊潤雄蔡若蓮
東京奧運｜穆家駿狙擊伍家朗球衣　楊潤雄：如收投訴將按程序處理
news-images
教育局長楊潤雄(左)及副局長蔡若蓮(右)均稱不會評論事件。(資料圖片)

任職教師的民建聯成員、教聯會副主席穆家駿早前於Facebook譴責本港羽毛球「一哥」伍家朗身穿黑衣作賽，斥伍「不想代表中國香港請選擇退賽」。教育局長楊潤雄表示，當局如收到有官投訴，會按程序處理，但不會公開評論事件，期望市民以平常心及按事實評論事件，全力支持香港運動員。

相關新聞：東京奧運｜稱伍家朗穿無區徽球衣無問題　貝鈞奇：已造成影響反對政治化

蔡若蓮：教育工作者更應重視言行

前教聯會副主席、教育局副局長蔡若蓮今日亦拒絕評論有關言論是否恰當，但強調本港是言論自由社會，任何評論或批評都要基於事實，而作為教育工作者更應重視言行。

news-images
穆家駿FB「強烈譴責」伍家朗身穿沒有區旗標示的黑衣作賽。(穆家駿已刪除的FB截圖)

惹1.5萬人派嬲　穆家駿漏夜刪專頁

穆家駿早前於Facebook專頁發文，「強烈譴責」伍家朗身穿沒有區旗標示的黑衣作賽，更斥伍「不想代表就不要參賽」及「黑衫黑褲參賽貽笑大方」。後來伍家朗於IG回應指，現時自己沒有球衣贊助，連黑色球衣上的名字亦須自資印刷，而由於在沒有得到港府授權下「不能自私把區旗印在衣服上」。事件招惹大批網民到穆家駿FB留言洗版，更有1.5萬人到該貼文「派嬲」，最終穆昨晚漏夜刪除FB專頁。另外，立法會漁農界別議員、民建聯何俊賢同樣於其FB專頁發表類似言論。

相關新聞：東京奧運｜誤會伍家朗僅稱「真相大白」　網民促道歉穆家駿刪fb

news-images
伍家朗上周六(24日)身穿黑衣上陣。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜穆家駿狙擊伍家朗球衣　楊潤雄：如收投訴將按程序處理-277427
#Hashtags
東京奧運伍家朗羽毛球民建聯穆家駿教育局楊潤雄蔡若蓮
Am730

東京奧運｜反對性感化女選手 德國女子體操隊穿長褲型戰衣

科網及教育股急挫　恒指全日跌1129點 (更新)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運｜反對性感化女選手 德國女子體操隊穿長褲型戰衣
Am730
Am730
科網及教育股急挫　恒指全日跌1129點 (更新)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多