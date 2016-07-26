東京殘奧會｜阿國兩選手乘最高機密航班抵日 發言人：奧運村房裡的人都在哭

兩名阿富汗運動員於28日成功抵達東京參加殘奧成為焦點。國際殘奧會發言人指，兩人是乘坐「最高機密」航班抵達東京，更稱今次是殘奧會有史以來最複雜的情況之一。

國際殘奧會表示，兩名阿富汗運動員，包括女子跆拳道運動員Zakia Khudadadi和男子田徑運動員Hossain Rasouli，在之前一個周末，成功離開離開阿富汗首都喀布爾後，先到法國巴黎休息和備賽，再乘搭「最高機密」航班，在28日成功轉抵東京，接受新冠病毒測試後，現在已入住選手村。二人在塔利班佔據首都喀布爾下，也一度滯留當地。

國際殘奧會：處理過最複雜情況之一

國際殘奧會發言人史彭斯(Craig Spence)表示，是由「由幾個政府和其他組織協助」讓兩名運動員輾轉從喀布爾來到東京，未有再透露其他細節。但他形容，今次兩位運動員的情況是殘奧會處理過最複雜的情況之一。他更稱：「在這裏，人命是最重要的，運動員來殘奧不是為了在媒體亮相，而是一圓參加殘奧的夢想。」

史彭斯提到，殘奧委會主席帕森斯(Andrew Parsons)在殘奧村歡迎兩人，他們在抵達殘奧村時非常激動，縱使沒有自拍狂歡的場面，但相信兩人與其他參賽者打成一片，自己亦數度眼泛淚光，場面非常感人，並指：「你能想像跟他們會面時是何等激動，那時房間裡每個人都在哭，令人難以置信。」他又透露，國際殘奧會一直知道兩人有機會參賽，因此在殘奧會開幕禮上展示阿富汗國旗。

殘奧完結後去向成焦點

外界關注二人在殘奧完結後的去向，包括會否轉至巴黎或者申請難民資格。史彭斯指，交由二人自己決定，「我們有責任保護他們，一切要以他們的福祉和心理健康為依歸。」

現年23歲的Zakia Khudadadi是自2004年殘奧以來，首位出戰殘奧的阿富汗女子運動員，會在9月2日出戰女子跆拳道44至49公斤級別賽事。24歲的Hossain Rasouli原定參與男子T47級100米，但因為已遲到故轉為參加男子T47級跳遠，在並非個人強項中，他在13個選手獲第13名，以4.46米的成績創出自己最佳的成績。

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