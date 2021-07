槍械管制|猶他州真槍激似樂高玩具槍 犯眾怒即下架

美國猶他州槍械製造商Culper Precision近日推出一款看似樂高(Lego)玩具槍的真槍,還以「孩童時代夢想成真」為宣傳語句,結果引來輿論猛烈抨擊,斥其不負責任,增加兒童誤用槍械風險。丹麥樂高公司亦提出抗議,要求停售,手槍最終下架。

強調客製

這款與樂高積木幾可亂真的「BLOCK 19」,其實是格洛克(Glock)半自動手槍,該公司6月4日在Instagram推出廣告,以「孩童時代夢想成真」為宣傳語句,強調全客製,用家可在槍上砌積木,瞄準鏡也以積木砌成。售價視乎改裝細節,介乎549至765美元(約4,282至5,967港元)之間。

美國有法例禁止廠商生產逼真的玩具槍,但似玩具的真槍就沒明文禁止。如此「真槍當玩具槍賣」,即惹起槍械管制組織不滿,批評既危險又不負責任,兒童可能將這支槍當成玩具。

槍管組織狂轟

主張加強槍管的團體「母親要求美國槍械意識行動」(Moms Demand Action for Gun Sense in America)創辦人Shannon Watts對《華盛頓郵報》表示,她看到這把玩具造型的真槍,第一個反應是「毛管直豎,覺得會有孩子因此喪命」,根據槍管倡議組織「城鎮槍械安全」(Everytown for Gun Safety),年初以來,美國已發生超過165宗兒童誤用槍械致命意外。Watts表示,她們的組織通報樂高公司,樂高於是對該槍械製造商發信警告,並要求停售。

樂高介入

樂高周三發聲明指:「我們已經聯絡該公司,他們同意把這款商品從官網下架,今後不會再製造或販售類似商品。」Culper Precision行政總裁Brandon Scott對《華郵》證實公司已收到樂高正式通知,也決定停售,該手槍至今售出不到20把。

Culper Precision其後在社交網發文指已將商品下架,但稱支持槍管一派亦質疑讓兒童接觸槍械的人才是問題,強調這把槍只准持槍牌者購買。公司還指,設計初衷是想推廣槍械適合普羅大眾使用,射擊是愉快的活動。