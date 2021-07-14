槍械管制｜猶他州真槍激似樂高玩具槍 犯眾怒即下架

美國猶他州槍械製造商Culper Precision近日推出一款看似樂高(Lego)玩具槍的真槍，還以「孩童時代夢想成真」為宣傳語句，結果引來輿論猛烈抨擊，斥其不負責任，增加兒童誤用槍械風險。丹麥樂高公司亦提出抗議，要求停售，手槍最終下架。

強調客製

這款與樂高積木幾可亂真的「BLOCK 19」，其實是格洛克(Glock)半自動手槍，該公司6月4日在Instagram推出廣告，以「孩童時代夢想成真」為宣傳語句，強調全客製，用家可在槍上砌積木，瞄準鏡也以積木砌成。售價視乎改裝細節，介乎549至765美元(約4,282至5,967港元)之間。

美國有法例禁止廠商生產逼真的玩具槍，但似玩具的真槍就沒明文禁止。如此「真槍當玩具槍賣」，即惹起槍械管制組織不滿，批評既危險又不負責任，兒童可能將這支槍當成玩具。

槍管組織狂轟

主張加強槍管的團體「母親要求美國槍械意識行動」(Moms Demand Action for Gun Sense in America)創辦人Shannon Watts對《華盛頓郵報》表示，她看到這把玩具造型的真槍，第一個反應是「毛管直豎，覺得會有孩子因此喪命」，根據槍管倡議組織「城鎮槍械安全」(Everytown for Gun Safety)，年初以來，美國已發生超過165宗兒童誤用槍械致命意外。Watts表示，她們的組織通報樂高公司，樂高於是對該槍械製造商發信警告，並要求停售。

樂高介入

樂高周三發聲明指：「我們已經聯絡該公司，他們同意把這款商品從官網下架，今後不會再製造或販售類似商品。」Culper Precision行政總裁Brandon Scott對《華郵》證實公司已收到樂高正式通知，也決定停售，該手槍至今售出不到20把。

Culper Precision其後在社交網發文指已將商品下架，但稱支持槍管一派亦質疑讓兒童接觸槍械的人才是問題，強調這把槍只准持槍牌者購買。公司還指，設計初衷是想推廣槍械適合普羅大眾使用，射擊是愉快的活動。