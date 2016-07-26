歸案無期 陳同佳律師7次致電台方冀自首 陸委會籲港府回應司法互助

台灣殺人案死者潘曉穎的母親昨公開質疑，聖公會教省秘書長管浩鳴牧師幫助陳同佳的動機是為參選選委時爭取曝光率，又著對方「唔好再扮傻落去」。管浩鳴回應指，明白潘媽媽的心情，他認為自己一直做的就是希望陳同佳面對過錯，回台自首，重申自己處理這件事上「對得住天地良心」，同時公開文件指陳同佳代表律師去年單是10月已經7次以上聯絡台灣「單一窗口」，表明投案決心，惟台方最終叫他不要再致電。

管浩鳴昨日向傳媒公開一份陳同佳的台灣律師向台灣士林地檢署的刑事陳報狀，指台灣律師去年10月曾經與陸委會指定的對口單位聯繫，表明陳同佳希望盡快到台灣投案，雙方會面氣氛融洽，並已觸及簽證、翻譯、警詢程序等細節。此外，陳的代表律師在去年10月5日至14日持續以電話與「單一窗口」溝通交換意見多達7次以上。但對方指需台港雙方先談好事宜才讓陳同佳赴台，要求他們不用再打電話與刑事局窗口聯繫，等候協商結果即可，惟事隔一年仍沒有回覆。

另外，潘母昨亦批評民建聯主席李慧琼和議員周浩鼎，形容兩人當年以「花言巧語」哄騙她，更要求她「唔好出聲」回應修例爭議，只需相信他們便能「討回公道」，但最後「電話都唔覆個，淨係卸俾管牧(管浩鳴)，自己就人間蒸發咗。」

李慧琼表示，已盡力提供協助並提出可能解決問題的方案，包括一次過互助安排移送疑犯歸案，當中無任何預設政治考慮或立場，但台灣當局後來突然改變態度，不批准陳同佳入境，明顯是政治手段，已經不是一個議政政黨或議員能力所及的事。李慧琼認為，不應因此受到有意無意的誣衊或抹黑，亦不應成為個別人士情緒宣洩或部分傳媒炒作的對象。周浩鼎就表示，相當明白及體諒潘媽媽的心情，希望台灣當局不要再玩弄政治，盡快讓陳同佳到台灣投案。

陸委會：投案絕非只是單純批出簽證

台灣法務部回應指，本案基於司法管轄權，至今仍由士林地方檢察署依法偵辦中，並已對潛逃返港的陳同佳發出通緝，為確保後續偵查和審判順利，呼籲港府積極回應士林地檢基於偵辦案件需要，透過法務部經陸委會向港府，提出的2次調查取證及1次遣送被告回台等請求。法務部同時呼籲港府，應經由台港政府司法互助，正式提供本案在港事證及共商疑犯回台等事宜，以確保疑犯能順利歸案及台灣能合法取得在港證據，以完備證據能力。陸委會指對於受害人家屬極度希望將疑犯繩之於法的悲痛心情感同身受，強調陳同佳為殺人嫌犯，到台投案絕非只是單純批出簽證，而是涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使，須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有赴台入境安排。

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