消委會｜逾六成可摺合矽膠食物盒和杯 揮發性有機物質含量超標

近年市場上亦出現不少可摺合矽膠食物盒和摺杯消費者委員會測試市面14款可摺合矽膠食 物盒和摺杯，發現逾六成樣本的可揮發性有機物質含量超過德國規限。消委會認為除逐步管制出售及使用即棄 膠餐具外，亦需就可重用餐具盡早訂定各種安全標準，規範產品質素，從而增加 公眾使用這類產品的信心。

矽膠是一種介乎合成橡膠和合成塑料之間的混合物，要達到食品用級別，產品需符合接觸用食物物料的安全標準，例如美國食品及藥物管理局(FDA)、德國食品及消費品規例LFGB(Food, Consumer Goods & Animal Feed Act)或內地標準GB4806.11-2016等。

消委會次測試9款可摺合食物盒和5款摺杯，各食物盒樣本標示容量由600毫升至1升，售價由29元至130元；5款摺杯樣本售價差異較大，由12元至200元，4款標示容量為130毫升至470毫升，餘下1款沒有標示容量。測試結果顯示，全部樣本於遷移測試後的浸泡液均沒有着色、渾濁、沉淀或有異味，食物盒和杯的主體對3種模擬食物的總遷移量，以及矽膠主體的高錳酸甲消耗量均符合內地的標準要求。各樣本矽膠物料的總鎘量和總鉛量亦符合德國LFGB要求。耐用程度方面，經特定器材摺合各樣本1,000次後均沒有損壞，表現理想。

本港未有規管食品接觸用矽膠橡膠製品

矽膠物料中的可揮發性有機物質以矽氧烷為主，若含量過多或會遷移到食物 中，或會影響食物安全。根據德國LFGB標準，盛載或與食品有接觸的矽膠製品，可揮發性有機物質含量不可高於0.5%。測試結果顯示，逾六成、9款樣本的可揮發性有機物質含量超標，只有3款食物盒和 2 款摺杯符合要求。超過規限的包括6款食物盒的主體和封圈矽膠物料，其可揮發性有機化合物含量由0.76%至1.3%不等，餘下3款摺杯樣本的含量介乎0.8%至1.4%。有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康，惟本港現時未有規管食品接觸用矽膠/橡膠製品的可揮發性有機物質的含量，消委會促請政府盡快訂定相關標 準以保障消費者的健康。

兩款樣本警告語欠缺中英文標示

是次檢測的矽膠食物盒樣本，全部聲稱適用於微波爐加熱。然而，消委會是次檢視產品的標籤資料時，發現9款食物盒樣本中，6款產品的上蓋並不適用於微波爐，加熱時需移除上蓋，2款產品標示適用，另有1款產品則沒有說明是否適用。

消委會檢視標籤資料時發現，當中5款樣本均有中文及英文標示說明或注意事項等資料，7款以英文或中文標示，惟2款樣本有關安全的警告語則欠缺中文及/或英文標示，消委會已將有關資料交予海關跟進。