港區國安法｜拒回應《蘋果》能否繼續營運 李家超：公司自行決定

警務處國家安全處今早拘捕《蘋果日報》5名公司董事，涉嫌違反《港區國安法》串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，全部人正被扣查。保安局長李家超引用《港區國安法》條文凍結《蘋果日報》等3間相關公司，合共1,800萬元資產。

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李家超表示，警方將繼續調查，追究公司內外涉及參與、協助、教唆及資助危害國家安全罪行的人士，強調行動針對涉嫌以新聞工作做工具，作出危害國安的行為，警告任何人嘗試利用新聞工作做保護傘，特區必以最嚴厲措施依法打擊，但強調與一般正常新聞工作無關，新聞工作者要保持距離，避免扯上關係。被問到《蘋果日報》能否繼續營運，李家超沒有正面回應，只稱一間公司可自行決定，惟強調違反國家安全是嚴重罪行，政府必定嚴厲打擊。

李家超又指，凍結涉嫌犯罪分子的財產是國際公認做法，形容財產為「黑錢」，有別於奉公守法市民的合法財產，呼籲傳媒工作者及市民切勿與危害國家安全人士扯上關係，同流合污，否則將負上沉重代價。他稱，今次警方行動只是打擊涉嫌危害國家安全的人士，對一般守法的傳媒工作者沒有影響。