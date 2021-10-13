港區國安法｜楊潤雄：擬明年新教師須通過《國安法》測試

教育局下學年起要求公營學校只可聘任已通過《基本法》測試的新教師。教育局長楊潤雄今日在電台表示，有關安排首先在津貼中小學校推行，不排除下一步推展至直資學校、幼稚園教師，長遠或會納入更多教師。至於政府預計明年中把《港區國安法》納入公務員招聘考核範圍，楊潤雄說考慮要求新入職的老師都要通過《國安法》測試，以看齊公務員事務局的新安排。

楊潤雄稱，當局一直有與公務員事務局商討，長遠最好就是兩個考試互通，大家不需要考太多試，現時已入職的教育，當局不需要他們再考，因為過去一段時間，當局已都做了很多培訓，上述計劃都是說明年9月新入職的老師。

研多方面處理學齡人口下跌問題

對於教育局預計本港的學齡人口有「結構性」下跌，楊潤雄說，會考慮由多方面處理問題，包括部分收生不足的學校可能要「退場」，其中香島道官立小學將在未來數年停辦，亦會考慮將部分學校遷移到學生人口較多地區。

他又表示，特首林鄭月娥非常關心公民與社會發展科，作為行政長官，林鄭月娥對《基本法》賦予的權利及憲制地位有深入了解，現時正研究有關課堂的模式，可能會以線上線下同步進行，或以預錄方式播出。

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