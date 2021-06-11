港區國安法｜英國發表《香港問題半年報告》 批北京打壓異見人士

英國政府發表《香港問題半年報告》，描述香港去年7月至12月的情況，認為中國持續不遵守《中英聯合聲明》，北京當局在這段期間鎮壓不同政見人士。

報告批評《港區國安法》條文定義不清晰，有潛在長期監禁以及被押上內地受審和判刑的風險，並非如北京當局原先所講，只針對「一小撮人」的說法，而是用作徹底壓縮表達其他政見空間，以及威懾表達自由和合法議政，用作扼殺政治異見人士，特別是55名民主派及社運人士因此被捕，部分人正面對審訊，若果將來有更多政治檢控，對法治的信心必然受損。

報告批評北京破壞《中英聯合聲明》對香港的高度自治、權利及自由的保障，當中，去年共有3次違反聯合聲明，兩次在7至12月期間發生，包括《港區國安法》的實施，以及11月11日全國人大常委會取消4名香港立法會議員的資格，認為北京當局處於持續不遵守聯合聲明的狀態。