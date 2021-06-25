港區國安法｜警供稱原冀攔截唐英傑 詎料突加速遂舉盾惟鬆手「彈開咗」

首宗《國安法》案件審訊踏入第三日，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光復香港 時代革命」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線，控方今日傳召3名警員作供。有警員供稱，曾企圖攔截車上的被告，但對方突加速，警員遂舉盾「擋一擋」，惟最終鬆手令「個盾彈開咗」。

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警改稱轉彎前已發胡椒球彈

控方繼續傳召曾向被告發射兩發胡椒球彈的警員盧晉禮作供。盧昨指，他於被告從駱克道右轉入盧押道後發射兩發胡椒球彈，惟今日卻改口稱自己在被告轉彎前，已發射一發胡椒球彈，再在與被告並排時發射第二發。盧又指，發射胡椒球彈時不會有化學爆炸或火花，認為控方提供的片段中的4至5次閃光，或是胡椒球鎗反光，與胡椒球彈無關。

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突加速至每小時40公里

控方再傳召高級督察何子堯作證，何稱，案發時謝斐道兩邊泊滿車輛，一輛啡色私家車駛向警方防線，尾隨的橙色電單車原以每小時20公里行駛，後來從私家車左面超前並加速至每小時40公里，最終撞倒3名警員，被告倒地後緩緩向前爬行，遭警方上前拘捕。

何休庭後繼續作供，辯方質問何是否同意被告撞向警員屬於意外，何指無法估計相撞原因。辯方追問被告倒地後沒有拒捕，警方是否毋須特意壓上被告的身體制伏被告，何回應指當時視線受擋，看不到被告是否有嘗試逃走，亦看不到被告有否被打。

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舉盾招架惟鬆手彈開

控方之後傳召偵緝警員吳太盛作供，吳稱當他看到被告的電單車駛向防線時，手持盾牌向前，並舉高盾牌喝停被告。吳指，當時自己希望截停被告，但被告從私家車旁超前後，突然向右轉軚並加速。吳擔心被撞倒，自然反應下舉起盾牌「擋一擋」，但電單車經過時盾牌鬆手「彈開咗」。

案件下周一再訊，料共審15日。

首日審訊報道：被控3罪 首宗國安法案件高院開審 被告唐英傑否認全部控罪

第二日審訊報道：國安法首案 曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員