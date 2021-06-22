港珠澳大橋測試造假案 11人加刑即時囚12至24個月

19人涉於港珠澳大橋混凝土壓力測試時造假，稱不合格的測試結果符合標準，其中12人早前被判串謀詐騙罪成，原判囚2個月至2年、緩刑及社會服務令。律政司其後覆核12名被告刑期，上訴庭今早於高等法院頒佈判詞，改判當中11名被告監禁12至24個月不等，須即時入獄服完未完成的刑期，而餘下一名被告則維持原判。

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涉案的嘉科工程顧問有限公司，19名技術人員涉篡改報告結果，其中12人經審訊被裁定串謀詐騙罪成，10人判囚2個月至2年不等，當中4人獲判緩刑，餘下2人則須履行社會服務令。

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官：判刑有不合理差距

律政司認為，案件屬有系統地集體合謀造假，原審法官卻按各人參與文件數量及犯案時間判刑，構成不公。上訴庭判詞指，原審裁判官對各名不認罪被告的判刑，與認罪被告判刑有不合理差距，加上過於重視減刑因素，忽視罪行嚴重性，改判其中11名被告監禁12至24個月不等，其餘1名被告維持原判，判囚2年。