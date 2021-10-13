澳洲4歲女童與家人露營 連睡袋失蹤

澳洲4歲女童Cleo Smith和家人到西澳海邊露營，晚間還在帳篷裡睡覺，翌日竟然連著睡袋一起失蹤。

《英國廣播公司》(BBC)報道，史密斯週末被家人帶著前往伯斯以北900公里處的偏遠珊瑚海岸露營，當地以海蝕洞、潟湖、海風吹拂而成為旅遊祕境，原本一家人應該要在這裡度過快樂時光，但史密斯母親16日早上醒來發現女兒和睡袋一起消失了。Cleo Smith當時身穿一件帶有藍色和黃色圖案的粉紅色連體睡衣。

西澳警方在接獲消息後，隨即展開空中和海上搜索，經兩天搜索後仍然一無所獲，於18日公布女童照片，以及她失蹤前的穿著和睡袋樣式，呼籲民眾若有線索請立即通報。

警方不排除女孩被綁架可能性

當局指，涉事家庭是社區的知名人士，社區居民得知事件後都加入搜尋Cleo Smith行列。警方不排除小女孩可能被綁架的可能性，分別有偵探及法醫協助調查，警方已經調取了附近所有的監控記錄作調查。

警方至今仍在白色沙灘和灌木叢中尋找女童蹤跡，現場還有私人直升機協助搜救，海上搜索範圍已覆蓋營地以南3海里、以北1海里和離岸1海里。

英3歲女童失蹤案 13年疑團未解

女童失蹤案件時有發生, 包括2007年英國3歲女童瑪德琳(Madeleine McCann)在葡萄牙失蹤事件驚動全球。2007年5月3日，英國萊斯特的麥卡恩一家，包括3歲的瑪德琳與她一對未滿2歲的雙胞胎弟妹，與多名帶著孩子的朋友，來到葡萄牙南方的度假勝地Praia da Luz度假。

晚間8點半，卡恩夫婦與朋友各自哄孩子們入睡後，來到公寓對面的酒吧喝酒聊天。過程中，各人以每半小時為單位，輪流巡看獨留在房間睡覺孩子們，期間無人發現有異。直到晚上10時，瑪德琳的媽媽Kate MacCann回到房間，發現房門大開，瑪德琳卻不在床上。

2020年，德國警方鎖定一名正在德國服刑的43歲戀童癖男子以一名金髮男子，涉嫌參與瑪德琳一案。

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