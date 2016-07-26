熔斷機制｜港府七一再禁英客機抵港 滯英留學生慨嘆如「棄子」

每年6至7月均有大批海外留學生返港，從繁重學業中偷閒，相約家人朋友共度暑假。有英國留學生早於1個月前購買機票，原定明日抵港與家人共聚天倫，惟兩日前晴天霹靂，從網上得知港府禁止英國客機抵港，令整個暑期計劃頓時大失預算。他又指，去年聖誕假已發生類似情況，今次再「重蹈覆轍」，至今已整整近一年沒見過家人。

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於英國就讀大學二年級的林同學向本報表示，上月底已購買原定今日起飛的機票，明日將抵港入住檢疫酒店隔離，如無意外三周後便可與家人相聚。惟港府前日(28日)公布，明日(7月1日)起禁止英國客機抵港，林已即時與家人商討對策，冀能改機票提前回港。

檢疫酒店全數爆滿

計劃總是追不上轉變，林同學雖發現航空公司尚有今日(30日)抵港的機位，遂聯絡已預訂的檢疫酒店，查詢能否提早入住，但酒店卻表示房間已爆滿，無法作岀相應安排，而其他檢疫酒店同樣全數爆滿。他指，由於上機前必須出示抵港當日的檢疫酒店預約，否則不能登機，故最終亦無法提早回港。

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林同學續指，政府去年12月起禁止曾逗留英國人士抵港，故當時亦無法回港與親友共度聖誕，至今已接近一年沒見過家人。對於今次再禁飛，林同學表示感到非常困擾，批評政策「急就章」，「6月28號(宣布)嘅policy(政策)，7月1號就生效，根本無人會react(反應)到」，他慨嘆港府「當曬所有留學生係棄子」。他指，至今未獲港府任何協助，連退訂機票及檢疫酒店都要自行辦理。

最希望「俾我返香港」

同樣原定明日回港的周同學亦受影響，雖然機票及檢疫酒店預訂均可全額退款，但早前已花約90英鎊 (即港幣約1,000元)作病毒檢測。他認為，政府完全沒有考慮過他們的處境，強調現時最希望「俾我返香港」。他說，由於身處英國近郊小鎮，感覺疫情不算太嚴重，但仍擔心繼續留英會感染變種病毒，故不排除在當地接種疫苗，他直言「唯有自救」。

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