熔斷機制｜港府7.1起禁英國客機抵港 國泰「尾班機」單程索價幾多錢?

港府昨晚(28日)宣布，於周四(1日)起禁止英國客機抵港，以防變種病毒輸入。根據機管局資料，將有三班航班明日由英國抵港，其中國泰航空的CX 252航班已幾近爆滿，截至今午4時半，只剩數十個座位，單程票更索價1,563.42英鎊，即港幣約1.6萬元。而其餘兩班航班則已爆滿。

相關新聞：熔斷機制｜英國客機7.1起禁止來港

國泰CX 252航班將於英國當地時間6月29日12時20分從倫敦起飛，料於明日清晨6時50分抵港。有將乘搭該班機的留學生陳小姐稱，她於港府宣布禁飛前已購買機票，原擬從曼徹斯特回港，惟直航航班已爆滿，故須先轉飛倫敦再回港。據她了解，有其他同學本來已購買機票下周回港，但現時需要臨時改機票提早回港。

英航：離港航班正常營運

至於另外兩班航班為英國航空BA 031及維珍航空VS 206，機位早已爆滿。英航今日發聲明，向受影響的旅客表示歉意，並提供選擇重新預訂、換取優惠券或全額退款，旅客可到英航網站查詢。英航強調，從香港飛往倫敦的航班繼續正常營運。