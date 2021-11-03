熱話Fact Check｜驚人圖片揭風暴夷平所有屋 唯獨一間倖存 傳10年前曾辦驅魔儀式

一場風暴蹂躪美國德州，一間又一間的房屋不能以「受損」來形容，而是被完全剷平、消失，俗稱「連渣都無」，唯獨有一間房屋不單止屹立不倒，更保持光鮮亮麗，與周遭的廢墟模樣，形成詭異對比。有關該屋的傳聞傳過沒完沒了，上月又再成為熱話，指該屋得以在風暴中獨善其身，與其在10年前舉行過一場驅魔儀式有關。

網上流傳的該張「鬼屋」圖，並非P圖，而是的確攝於風暴之後，亦真有其屋。該場風暴發生於2008年9月，地點是德州海岸小城加爾維斯敦(Galveston)附近的小社區Gilchrist。多年來有關該屋的傳聞從未平息，亦時不時有傳媒不厭其煩fact check，奈何傳聞近月又再翻炒。其中10月出現在Instagram的一則貼文稱，「在颶風艾克(Hurricane Ike)08年吹襲德州侯斯頓時，此屋在周圍一切被夷平之際，仍然屹立不倒」，並說「它與10年前舉行過一場驅魔儀式的是同一間屋(the same house where an exorcism took place 10 years prior)」，貼文旋即引來逾1.2萬次讚好。

美國「鬼屋」98年曾舉行驅魔儀式？

有美媒近日再查證，根本找不到該處曾舉行驅魔儀式的報道。更重要的一點，是該屋於2005年才建成，不可能在風災10年前、即1998年舉行驅魔儀式。在08年的該場風暴後，屋主夫婦Pam及Warren Adams接受了《侯斯頓紀事報》(Houston Chronicle)訪問，他們說其在同一地點的舊屋，在05年9月被颶風麗塔(Hurricane Rita)吹毀後，原地重建。妻子Pam當時說，自己的屋屹立不倒，「我有種生還者的罪惡感」，透露雖然屋子外貌原好，但屋裡都是泥濘，一時三刻無法居住。故fact check結論是︰照片是真的，但屋子於05年才建成，故傳聞屬生安白造。

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