熱話Fact Check｜驚人圖片揭風暴夷平所有屋 唯獨一間倖存 傳10年前曾辦驅魔儀式

一場風暴蹂躪美國德州,一間又一間的房屋不能以「受損」來形容,而是被完全剷平、消失,俗稱「連渣都無」,唯獨有一間房屋不單止屹立不倒,更保持光鮮亮麗,與周遭的廢墟模樣,形成詭異對比。有關該屋的傳聞傳過沒完沒了,上月又再成為熱話,指該屋得以在風暴中獨善其身,與其在10年前舉行過一場驅魔儀式有關。

網上流傳的該張「鬼屋」圖,並非P圖,而是的確攝於風暴之後,亦真有其屋。該場風暴發生於2008年9月,地點是德州海岸小城加爾維斯敦(Galveston)附近的小社區Gilchrist。多年來有關該屋的傳聞從未平息,亦時不時有傳媒不厭其煩fact check,奈何傳聞近月又再翻炒。其中10月出現在Instagram的一則貼文稱,「在颶風艾克(Hurricane Ike)08年吹襲德州侯斯頓時,此屋在周圍一切被夷平之際,仍然屹立不倒」,並說「它與10年前舉行過一場驅魔儀式的是同一間屋(the same house where an exorcism took place 10 years prior)」,貼文旋即引來逾1.2萬次讚好。

美國「鬼屋」98年曾舉行驅魔儀式?

有美媒近日再查證,根本找不到該處曾舉行驅魔儀式的報道。更重要的一點,是該屋於2005年才建成,不可能在風災10年前、即1998年舉行驅魔儀式。在08年的該場風暴後,屋主夫婦Pam及Warren Adams接受了《侯斯頓紀事報》(Houston Chronicle)訪問,他們說其在同一地點的舊屋,在05年9月被颶風麗塔(Hurricane Rita)吹毀後,原地重建。妻子Pam當時說,自己的屋屹立不倒,「我有種生還者的罪惡感」,透露雖然屋子外貌原好,但屋裡都是泥濘,一時三刻無法居住。故fact check結論是︰照片是真的,但屋子於05年才建成,故傳聞屬生安白造。

