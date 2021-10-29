生產力局研究指三大行業具「再工業化」潛力

政府近年積極推動「再工業化」，希望透過創新科技簡化流程，在港發展高增值產業及產業鏈。香港生產力促進局早前委託香港大學經濟及工商管理學院經濟學系進行「香港再工業化研究」，訪問來自食品、健康及綠色科技三大行業的184間企業，了解他們的意願和面對的挑戰。生產力局首席數碼總監黎少斌表示，相關行業具備「再工業化」的潛力，同時亦充滿機遇，又指「新一代半導體」有條件成本港「再工業化」的新興行業。

「再工業化」未必需大量地方

「工業4.0」是推動「再工業化」重要一環，是以智能製造為主導，利用具互聯功能的智慧型設備，優化工廠運作、改善設備維護、節省生產成本的生產方式。調查發果顯示，有一半受訪企業表示對「工業4.0」有所認識，普遍認為「工業4.0」可帶來提升生產力、節省生產成本等的優勢；52%企業表示有意將生產線遷至或擴展至香港。但他們也反映，在港設廠須面對建立自動化生產線空間不足、卸貨區空間不足等挑戰。黎少斌指，三至四成企業認為廠房面積只須1萬平方呎以下，相信將落成的先進製造業中心及現有工廈已能應付有關需求。

「再工業化」助企業減生產成本

人才方面，僅28%企業有信心能在未來兩年內找到適合從事工業4.0的人才。港大經管學院經濟學教授鄧希煒指出，這個數字不算高，認為大學可與業界加強合作，讓學生參與行業運作，有助培訓未來人才。企業研發方面，研究結果顯示有58%企業有投入研發，並集中在本港。黎少斌表示，研發和生產放在一起是相輔相成，香港具備技術、人才、基建，三大行業如果善用科技，有助他們減低用地和生產成本，可見他們進行「再工業化」充滿機遇。

主動吸引科技公司發展半導體產業

港大亦邀請多間本地大型企業進行焦點小組討論，不少企業認為「新一代半導體」可成本港「再工業化」的新興行業。黎少斌指出，全球對芯片的需求大，本港應利用自身優勢，如良好知識產權保護，吸引外國科技公司來港設廠，建立新半導體產業鏈，推動「再工業化」。