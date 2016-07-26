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疫苗抽獎｜恒基終極送金抽獎結果公布　點擊即睇有冇你份 (附得獎名單)
1 小時前
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疫苗抽獎恒基兆業集團得獎名單新冠疫苗
疫苗抽獎｜恒基終極送金抽獎結果公布　點擊即睇有冇你份 (附得獎名單)
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恒基兆業集團公布終極疫苗大抽獎名單。(恒基抽獎網頁截圖)

為響應政府接種新冠疫苗計劃，恒基兆業集團早前宣布推出疫苗抽獎計畫，於7月8日至9月20日期間，舉辦6次抽獎，共送出300両足金及逾100萬元購物禮券。終極大抽獎已在本周一(20日)舉行，網頁今日公布抽獎結果，頭獎及二三獎總共送出200両9999實金，總值約340萬元。

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恒基終極大抽獎獲頭獎及二三獎的幸運兒。(恒基抽獎網頁截圖)

當中，頭獎得主可以獨得60両9999實金，價值逾港幣100萬元；二獎共設2名，各可獲贈30両9999實金；三獎共設8名，各可得9999實金10両；並設有200份開心獎，均可獲得1,000元消費購物禮券。至於得到頭獎的人士，據得獎名單顯示，身份證號碼為R305****，電話號碼為6*7*1*2。

得獎者將獲個別電話或短訊通知

此外，得獎結果除在抽獎網站公布外，亦在《南華早報》和《星島日報》刊登，得獎者會在抽獎日期起計5日內獲個別電話或短訊通知。

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獲1000元商場電子購物券的幸運兒。(恒基抽獎網頁截圖)
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獲1000元超市零售現金券的幸運兒。(恒基抽獎網頁截圖)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗抽獎｜恒基終極送金抽獎結果公布-點擊即睇有冇中獎-附得獎名單-285910
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