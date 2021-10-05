疫苗接種｜外展隊下周到長發邨為街坊打科興

政府持續落力「谷針」。當局指新冠疫苗外展隊將於下周一至周三(11日至13日)在長發邨長發社區中心，為葵青區街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。

負責疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權表示，正如新一份《施政報告》提到，政府會繼續鼓勵市民接種疫苗，尤其是70歲以上的長者，以保護他們不幸染疫時不致出現重症情況，以及建立保護屏障，政府已先後在12個地區提供了一站式健康講座、醫療諮詢和即場接種新冠疫苗服務，讓市民認識和接種新冠疫苗。

聶德權重申，在變異病毒株的威脅下，基本上適合接種疫苗的市民應盡早接種，以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險，呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是長者，把握時機接種新冠疫苗。這是疫情下保護自己的最佳方法。

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