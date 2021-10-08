神舟十三明升空 首派女太空人駐太空站

中國載人航天工程邁進關鍵一步，神舟十三號載人飛船將於明日零時23分發射，將「太空出差三人組」指令長翟志剛、女太空人王亞平及首次上太空的葉光富，送上中國首個太空站「天和號」核心艙生活和工作半年，期間將有2至3次出艙活動。這是中國太空站首次有女太空人進駐，中國載人航天工程辦公室透露，王亞平還將成為中國首名出艙的女太空人，並會繼在神十任務中「太空授課」後，在太空開授第二課，而神十三任務結束並完成綜合評估後，中國載人航天工程將全面進入太空站建造階段。

今次進駐太空站的翟志剛、王亞平和葉光富，原是神舟十二號後備太空人，其中55歲的翟志剛曾在2008年隨神舟七號上太空，並成為中國首位出艙太空人。對於今次神十三的出艙活動，翟志剛認為將比神七更複雜艱巨、更有挑戰性，但最具挑戰的是長達6個月的太空駐留和失重飛行，無論是對太空人的身體、心理、意志，還是對儀器設備的可靠性，都是前所未有的考驗。

王亞平：要敢於有夢追夢

41歲的「太空老師」王亞平則曾在2013年神十任務中，為全國青少年進行長達40分鐘的太空授課，在失重狀態下順利展示質量測量、單擺運動、陀螺運動、水膜和水球5個基礎物理實驗。在升空前夕，原為空軍女機師的王亞平寄語年輕人，「飛天夢永不失重，科學夢張力無限」，只要敢於有夢、勇於追夢，就一定能夠「迎來自己夢想的發射時刻，飛向屬於你的浩瀚星空」，自己正是在2003年神五升空才有成為女太空人的念頭，然後一直朝著夢想進發，經過10年努力終於圓夢。同樣41歲但比王亞平小8個月的葉光富，是今批太空人之中最年輕一位。對於首次上太空就要在太空站駐留半年，他表示非常榮幸和自豪，稱「這的確是個考驗，但我對完成這次任務充滿信心」。

航天辦公室：神十三是決勝之戰

中國載人航天工程辦公室(下稱「辦公室」)介紹，神舟十三號是中國太空站關鍵技術驗證階段第六次飛行任務，也是該階段最後一次飛行任務，形容這是「決勝之戰、收官之戰」，亦是太空站在軌建設過程中承前啟後的關鍵之戰。不同於神舟十二號任務，神舟十三號3名太空人駐留時間由3個月延長至半年，而半年是太空站正式啟用後太空人常駐周期，故神十三主要任務之一，是進一步驗證太空人在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術。辦公室提到，神十二3名太空人曾與神十三3名太空人交流在軌經驗和感受等，特別是出艙和天地差異應該注意的事項，神十三3名太空人還為此進行了相應訓練。

辦公室又指出，神十三將採取自主快速交會對接方式，首次徑向停靠太空站，與核心艙及天舟二、三號貨運飛船組合運行。神十三其他主要任務包括進一步驗證組裝機械臂、貨運飛船手控遙距操作對接等太空站組裝建造關鍵技術，以及進行更多太空科學實驗如航天醫學、微重力相關實驗等。



神十四神十五太空人將在軌換班

辦公室介紹，完成神十三任務及中國載人航天工程全面綜合評估後，工程將全面進入太空站建造階段，陸續發射天舟四號貨運飛船、神舟十四號載人飛船、問天實驗艙、夢天實驗艙，明年底前完成太空站三艙組合體建造，之後再發射天舟五號貨運飛船及神舟十五號載人飛船，並讓神十五太空人與神十四太空人在軌輪換。全面評估太空站狀態後，將轉入太空站應用與發展階段，之後擇機發射巡天太空望遠鏡，與太空站共軌長期獨立飛行，進行巡天觀測，並會短期停靠太空站作補給和維護升級。

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