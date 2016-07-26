移民潮｜承認港人口輸出上升 林鄭：家長或想子女接受不同教育

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，回應年中有近9萬名港人離港，她承認本港人口輸出總數的確有上升，但來港人數亦因為疫情下的旅遊限制而大減，包括單程證來港人士遠低於以往每日150人的上限。她強調自己的立場是，香港是自由流動的社會，市民可以自由決定何時來港或離港，特別是有家長可能想子女接受不同的教育，特區政府會做吸納、挽留和培育人才的工作，她認為香港基本優勢仍然存在，隨著融入粵港澳大灣區發展，相信本港可以吸引更多人才。

對於有指全國人大常委會將把《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，林鄭月娥指，仍要待全國人大常委會作出決定，目前未有本地立法工作的時間，她承認《反外國制裁法》可能會再引起憂慮，重申支持透過本地立法在香港實施有關法律。

指律師會倘政治凌駕專業或停合作

對於民陣宣布解散，她說解散是唯一的選擇，認為事件與言論自由等無關。她認為，專業團體應做專業的事，若有關團體偏離宗旨、被政治凌駕，政府的唯一取向便是與其終止關係，並點名指，倘若律師會同樣被政治凌駕專業，亦會考慮終止關係，包括委任律師會成員加入司法人員委任推薦委員會，以及法援服務局的過往做法，亦會重新審視。

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