強積金│羅致光倡研究將MPF自動或強制轉為年金

勞工及福利局長羅致光接受報章的專訪，表示政府須加強退休保障工作，研究取消強積金對沖後如何配合公共年金，包括討論是否將強積金自動、甚至強制轉為年金。他說隨着退休人士增加，若不將財產演化成穩定收入，將客觀造成多人不願消費的現象，經濟就會收縮，但他強調有關研究應是下屆政府的工作。

羅致光指，公共年金制度已推出3年，應該開始探討有關做法的可行性。當中第一可研究是否強制退休員工將強積金轉成年金；第二可將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行再提取；第三種方法是維持現時情況，用不同方法鼓勵更多人購買年金。

稱若不轉成穩定收入 經濟下行壓力大

他又說，未來社會若有三成多人口屬退休人士，這些人沒有將退休金演化成穩定的收入，客觀造成多人不願消費的現象，經濟下行壓力將會很大，「如果一個人有四百萬的退休強積金，以今天的年金計算，將可演變成兩萬元一個月(未計保費金額上限)，就不需要申請長生津。但如何令這件事發生？而不是將其中二百萬轉移到其他地方，再去申請長生津？」

羅致光坦言，有關年金工作與目前的勞福局沒直接關係，但若退休保障工作不足，最後壓力將落在福利制度上，包括綜援系統及長者生活津貼。

料撤強積金對沖不會「順風順水」

對於取消強積金對沖，羅致光指當局仍在草擬有關的草案，預料最快明年1月向新一屆立法會提交草案，他估計審議過程不會「順風順水」，因為有關議題並非牽涉政治光譜的差異，而是商界與勞工層面的利益差異，如果明年經濟回升，將增加成功通過的機會。

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