與博物館爆合約糾紛 丹麥藝術家精製空白畫框做展品 要表達……

正所謂「藝術呢家嘢,識條鐵咩!」丹麥奧爾堡現代藝術博物館(Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg)近日便見識到他們不明所以的藝術品。英國《衛報》周二報道,該館早前委託概念藝術家哈寧(Jens Haaning)重新創作他兩件以鈔票製成的舊作,但要稍後才支付製作費,結果哈寧送來兩個空白畫框,命名為《拿錢就走》(Take the Money and Run),解釋是要表達對「貼錢打工」的不滿。博物館指摘哈寧違約,要他在明年1月限期前歸還館方借給他創作用的53.4萬丹麥克朗(約65萬港元)鈔票,否則告上法庭。

合約爭議來龍去脈

館方委託哈寧二次創作他2007年以歐元鈔票製成的《奧地利人每年平均收入》及2010年以丹麥克朗鈔票完成的《丹麥人每年平均收入》,哈寧多以權力和社會不公為題材,該等鈔票是其銀行貸款。今次館方向哈寧借出53.4萬丹麥克朗,還承諾支付2.5萬丹麥克朗(約3萬港元)製作費。結果,館方上周收到兩個白色畫框,題為《拿錢就走》,仍在上周五開始的一個藝展中展出,展期至明年1月16日。

藝術家解釋創作概念

總監安德森(Lasse Andersson)對《衛報》表示,「我們不是資金充裕的博物館,要審慎理財」,根據合約,哈寧須在明年1月16日前歸還53.4萬克朗,「我相信他會還錢,他是受人敬重的藝術家」,但若不歸還,館方會提告。

哈寧接受丹麥電台訪問,表明無意還款,強調「這不是竊盜,是違約,違約就是作品的一部分」。他說,館方要求他二次創作,卻沒預先支付製作費,要他自掏腰包,他便改變原先的創作概念,構思了這空白畫框。

哈寧說:「我鼓勵其他跟我同樣面對悲慘工作條件的人,做同樣的事。如果他們正在做些骯髒工作,但沒有薪水,更實際上是被要求貼錢打工,那他們就要拿走可以拿走的,並反擊。」

博物館如期展出哈寧這兩幅新作,吸引不少人到來朝聖。安德森強調,今次與哈寧的爭拗並非宣傳技倆,也不是行為藝術,「我跟所有人一樣,都是看不懂」。