董建華上月接受手術後正康復休養 現於瑪麗醫院覆檢
2021-10-11
董建華上月接受手術後正康復休養 現於瑪麗醫院覆檢
今日有報道引述消息指，現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華因心臟問題正留醫瑪麗醫院。本報就消息向前任行政長官辦公室查詢，董建華其後透過發言人回覆指，上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後需定期作檢查，因此現正在醫院覆檢，又指董先生感謝傳媒關心。
早前因不適缺席國慶儀式
早前十一國慶日，董建華亦缺席國慶升旗儀式及酒會，當時他透過發言人回應傳媒指，自己身體不適，現正在家休養，故沒有出席國慶慶祝活動，祝願國家和香港繼續繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠，市民萬事順利。
此外，董建華在今年3月兩會期間一度跌倒，需要由數人攙扶離開；今年4月出席國家安全日時，董建華亦需要人攙扶下上落樓梯。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/董建華據報因心臟問題正在瑪麗醫院留醫-288198