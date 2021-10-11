董建華上月接受手術後正康復休養 現於瑪麗醫院覆檢

今日有報道引述消息指，現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華因心臟問題正留醫瑪麗醫院。本報就消息向前任行政長官辦公室查詢，董建華其後透過發言人回覆指，上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後需定期作檢查，因此現正在醫院覆檢，又指董先生感謝傳媒關心。

早前因不適缺席國慶儀式

早前十一國慶日，董建華亦缺席國慶升旗儀式及酒會，當時他透過發言人回應傳媒指，自己身體不適，現正在家休養，故沒有出席國慶慶祝活動，祝願國家和香港繼續繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠，市民萬事順利。

此外，董建華在今年3月兩會期間一度跌倒，需要由數人攙扶離開；今年4月出席國家安全日時，董建華亦需要人攙扶下上落樓梯。

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