蘇彝士運河｜再有船隻擱淺 河道一度被阻塞

埃及蘇彝士運河再次發生船隻擱淺事故，河道一度被阻塞。

擱淺的是懸掛巴拿馬旗的貨輪「珊瑚水晶號」(Coral Crystal )，船上載有約4.3萬噸貨物。蘇彝士運河管理局表示，貨輪周四(9日) 從地中海進入蘇伊士運河後，在離地中海出口53公里的雙航道河段擱淺，阻礙後方船隻前進，管理局隨即安排其他船隻經由另一條平行航道離開，而「珊瑚水晶號」其後在拖船協助下成功浮起脫困，重返前往紅海蘇丹港的航程，運河運作未有受到影響。目前未知具體貨船擱淺的原因。

長賜號擱淺6日 賠償金額仍未公開

蘇彝士運河今年3月亦曾發嚴重擱淺事故，大型貨輪「長賜號」(Ever Given)在河道南段擱淺，阻塞河道，數百艘船隻一度滯留，造成巨大經濟損失，在6天後才成功被浮起拖走。

蘇伊士運河管理局因脫困行動、名譽傷害與營收損失，要求對日本船東共9.16億美元的天價賠償，雙方經過多次協商談判後，終於達成一項不公開的和解協議，「長賜號」直到7月7日才獲准放行，最終賠償金額至今仍未公開。