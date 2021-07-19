西歐水災｜保險公司料德國損失數十億歐元 默克爾再到災區視察

德國西部水災的死亡人數增至最少170人，保險公司估計災難已造成德國數十億歐元的損失，總理默克爾再到災區視察。

有保險公司估計，洪水造成德國的直接損失可能高達30億歐元。據德國《圖片報》報道，交通部估計，修復受損公路和鐵路的成本需要20億歐元。

默克爾周二(20日)在北威州州長拉舍特陪同下，到受災最嚴重的巴特明斯特艾弗爾市，視察受災情況，並與災民及救援人員交談。她表示，德國聯邦內閣21日即將通過首個緊急援助和重建計畫，通過聯邦和相關州共同出資的形式，盡快將援助款項發放到民眾手中。

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德國財政部長舒爾茨表示，在周三(21日)的內閣會議上，會提出一項3億歐元的緊急援助計畫，之後將提出數十億歐元的大規模災區重建計畫。

對於有呼聲要求政府，改善透過手提電話向民眾發放洪水預警的機制，默克爾指當局會研究改善，但提醒流動電話網絡一旦故障，預警系統也會停擺，認為不能過分依賴單一系統。