變種病毒｜國泰貴賓室職員疑受英國轉機客感染 當局正跟進聯絡

早前感染Delta變種病毒的國泰航空貴賓室「寰宇堂」47歲女樓面(#12038)，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊分析其病毒基因，發現與8月初在英國確診的個案最相似，懷疑女患者受英國轉機客感染。當局表示，正追查來自英國的轉機客，而確診女職員的逾90名密切接觸者，暫未發現確診。

蕭傑恒接受傳媒查詢時透露，團隊將女患者的基因與本港過去兩周的23宗輸入個案比對，發現他們的基因排序不相似，最相似的個案仍相差9個基因突變，認為女患者不是受輸入個案傳染。團隊再比對過去21天內、全球約5萬名感染Delta變種病毒的確診者病毒基因排序，發現與8月7日在英國確診個案最接近，兩者相差6個基因突變，懷疑女患者是受來自英國的轉機旅客傳染。

倡劃分指定區域

蕭傑恒表示，禁止高風險地區人士來港轉機，是最有效降低傳染風險的方法，但需要考慮對航運業的影響。他建議，機場應劃分指定區域予專機旅客，並為他們提供自助式輕便小食，減少轉機客與機場職員接觸的機會。

女職員密切接觸者未發現確診

衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，最近21日有逾2,000名轉機客曾到國泰貴賓室，包括有6名由英國抵港的轉機客，其中3人前往澳洲、3人前往上海，中心正聯絡兩地當局跟進。歐家榮表示，有逾90人列為國泰女職員的密切接觸者，包括逾70名於機場工作的員工，所有人已獲安排入住檢疫中心，暫時未發現新個案。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為，現時機場的高風險地區旅客轉機安排明顯是漏洞，建議安排轉機客接受快速抗原測試，呈陰性者可逗留相同空間，呈陽性者則須到負壓房間隔離。

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