安心出行｜食環署上周末巡查近1500食肆 24食客沒掃瞄或未打針遭票控

「疫苗氣泡」生效多月，食環署上周末(10日至12日)在多區巡查共1,447間餐飲處所，期間向24名食客發出定額罰款通知書，主要涉違反與「安心出行」流動應用程式相關的規定，或身處餐飲處所「特定範圍D區」或酒吧/酒館內，而違反與接種疫苗相關的規定。

截至上周四(9日)，全港分別有2,332間及1,150間登記為C類及D類運作模式的餐飲處所。食環署上周末向19名B類、C類或D類運作模式餐飲處所或酒吧/酒館負責人展開檢控程序，涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)規定；另向3名處所員工發出定額罰款通知書，當中兩人涉違反接種疫苗規定、一人涉違反定期檢測規定。

違反餐飲處所要求罰則

署方提醒，違規餐飲處所須於被執法人員發現後翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分禁止堂食，並不得安排多於2人1枱，為期3日、7日或14日不等，而違規酒吧則須關閉14天。另外，餐飲業務處所負責人及食客可按不同防疫規例被罰款或檢控，包括：

食客

第599F章：違反「限桌令」、營業時間、掃瞄安心出行、疫苗接種要求等

罰則：最高可被罰款1萬元，或藉繳付定額罰款5,000元解除刑責

第599G章：多於4人1枱

罰則：定額罰款5,000元

第599I章：非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩

罰則：定額罰款5,000元

餐飲業務負責人

第599F章：所有涉處所要求

罰則：最高可被罰款5萬元及監禁六個月

現行防疫規定

根據政府推行的「疫苗氣泡」，目前不同餐飲處所及酒吧可根據員工疫苗接種情況等，選擇以不同形式營運。

B類食肆

營業時間：晚上10時

每枱上限：4人

宴會容量上限：20人

安心出行：可選擇掃瞄或填紙仔

C類食肆

營業時間：午夜12時

每枱上限：6人

宴會容量上限：20人

安心出行：必須掃瞄

D類食肆

營業時間：凌晨2時

每枱上限：12人

宴會容量上限：180人（總人數三分二已打首針）

安心出行：必須掃瞄

疫苗接種：每枱三分二食客已打首針，員工必須使用政府「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄針紙確認

第1類酒吧

營業時間：凌晨2時

每枱上限：4人

安心出行：必須掃瞄

疫苗接種：必須已打首針

第2類酒吧

營業時間：凌晨4時

每枱上限：8人

安心出行：必須掃瞄

疫苗接種：必須已打首針