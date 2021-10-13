陳同佳案｜質疑放生殺人犯危害社會安寧 潘母盼約陳同佳對話

台灣殺人案死者潘曉穎的母親透過網台發放錄音，表示從新聞報道中得知疑犯陳同佳已離開警方安全屋。潘母質疑陳同佳是殺人犯，但可以被放生，在香港獲得自由，出入自如，認為是非常嚴重危害社會安寧，警方可以完全視若無睹，令她感到無奈及很難過。

籲港府盡快交代陳同佳下落

潘媽媽呼籲港府盡快交代陳同佳下落，確保香港巿民安全。她說，下星期會在政府總部外舉行記者會，希望陳同佳到時出現與她直接對話。

協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴日前表示，警方在6月經評估後，取消對陳同佳的保護，陳同佳已離開安全屋，但仍然在香港，不便透露新住所，形容是一個不容易與市民接觸的地方，又強調他赴台自首的意願不變。

2018年，陳同佳涉嫌在台灣殺害同行女友潘曉穎，特區政府於是藉事件提出修改《逃犯條例》，引起社會嚴重反彈，雖然港府其後擱置修例，但已演變成連串風波，民主派之後在區議會選舉中大勝，北京最後推出《港區國安法》，又修改香港選舉制度，確保「愛國者治港」。

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