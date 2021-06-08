電子消費券｜一文睇清申請登記方法

財政司長陳茂波於今年《財政預算案》中提出，向市民分階段派發合共5,000元電子消費券，並預計約720萬人受惠，涉款約360億元。政府即將公布登記及發放細節，本報整合政府及4間指定營運商連月發放的資訊，為讀者解答多個貼身關注的問題，包括誰可申請、何時發放、如何使用，以及可在甚麼地方使用等。

何時公布詳情？

6月底公布登記手續及發放安排。

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何時接受申請？

預計最快下月接受登記。

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如何申請？

政府正設立中央登記系統，合資格人士須提供姓名、身分證、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具，以及填寫賬號。政府亦接受書面表格。

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誰可申請？

所有年滿18歲在港居住的香港永久性居民及新來港人士，但不包括外傭、來港工作的外地人，以及留學生等。

加入「在港居住條款」，如有一段長時間不在港居住人士，不可受惠於消費券計劃，目前未知具體年期限制。

4類人可豁免居港時候限制，包括參加福建或廣東計劃、海外留學等。

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4間指定營運商：

1. AlipayHK

2. 八達通

3. Tap&Go

4. WeChat Pay HK

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使用期限多久？

分多期發放，使用期限有彈性，或可延長至農曆新年。

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電子消費券可買甚麼？

適用範圍：

1. 本地商戶的實體店鋪 (包括接受電子支付的街市檔販)

2. 本地商戶的網上店鋪

不適用範圍：

1. 繳付政府及公營機構或公用事業的收費

2. 公共交通費用補貼計劃所涵蓋的交通開支*

3. 購買金融產品

4. 海外消費

5. 個人對個人轉帳等

*八達通指，料可用於支付的士車資，惟具體執行安排，仍有待政府公布。

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4間營運商使用詳情：

AlipayHK

消費上限：連結信用卡的消費上限+消費券金額

處理方法：分開處理電子錢包的餘額及消費券金額

查詢餘額方法：手機應用程式

八達通

消費上限：3,000元

處理：八達通餘額及消費券金額合併計算，料適用於支付的士車資

查詢餘額方法：手機應用程式或到實體八達通查閱機或服務站

Tap&Go

消費上限：有待公布

處理方法：將開設消費券專用新卡處理付款，涵蓋Mastercard、銀聯卡、轉數快收款的商戶

查詢餘額方法：手機應用程式

WeChat Pay HK

消費上限：10,000元

處理方法：未公布

查詢餘額方法：手機應用程式

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以上資料只供參考，以政府及4間指定營運商公布為準。