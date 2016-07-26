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電子消費券｜網傳不可買超市現金券　當局澄清無違例
1 小時前
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電子消費券超市現金券政府澄清謠傳
電子消費券｜網傳不可買超市現金券　當局澄清無違例
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有短訊指不可以用電子消費券購買超市現金券，政府澄清並無違例。(資料圖片)

政府在剛過去的周日起，發放首輪2,000元電子消費券，但有短訊流傳指不可用作購買超級市場現金券，否則會被政府視為「兌換現金」，餘下第二及第三期的消費券將被取消。有傳媒向財經事務及庫務局查詢，當局澄清指可以利用消費券購買現金券，強調行為並無違反使用消費券的條例。

網上流傳的短訊

＂如果你向超市用消費券購入超市現金券，政府都當你對(兌)換現金，會立即取消你第二及第三期消費券過戶。因該些現金券到期為2023年，因政府希望各人在今年八月至明年農歷年底，能帶到市面繁盛興旺，明嗎？記住政府仲有$3000未過戶給你！勿貪婪。＂

另外，沙田有藥房向支付八達通電子消費券的市民，收取額外2%的手續費，引起社會關注。涉事藥房昨日已改為只收現金，八達通發言人則指，昨日下午已聯絡有關商戶溝通，已取消其八達通戶口，以及收回其八達通收款機。

相關新聞：

電子消費券｜沙田藥房收2%手續費　八達通：已取消其戶口

電子消費券｜消委會：投訴指商戶坐地起價　自助餐埋單突收貴兩成半

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電子消費券｜傳不可買超市現金券　當局澄清無違例-278676
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