電子消費券｜網傳不可買超市現金券 當局澄清無違例

政府在剛過去的周日起，發放首輪2,000元電子消費券，但有短訊流傳指不可用作購買超級市場現金券，否則會被政府視為「兌換現金」，餘下第二及第三期的消費券將被取消。有傳媒向財經事務及庫務局查詢，當局澄清指可以利用消費券購買現金券，強調行為並無違反使用消費券的條例。

網上流傳的短訊

＂如果你向超市用消費券購入超市現金券，政府都當你對(兌)換現金，會立即取消你第二及第三期消費券過戶。因該些現金券到期為2023年，因政府希望各人在今年八月至明年農歷年底，能帶到市面繁盛興旺，明嗎？記住政府仲有$3000未過戶給你！勿貪婪。＂

另外，沙田有藥房向支付八達通電子消費券的市民，收取額外2%的手續費，引起社會關注。涉事藥房昨日已改為只收現金，八達通發言人則指，昨日下午已聯絡有關商戶溝通，已取消其八達通戶口，以及收回其八達通收款機。

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