電子消費券｜帳戶被扣錯數 Tap & Go道歉指7天內安排退款

政府5,000元電子消費，上周日起派發第一期2,000元。不過，4大指定支付工具之一的Tap & Go拍住賞受到市民猛烈批評，先後有市民投訴使用Tap & Go付款不成功，但消費券帳戶顯示已扣錢，或是使用流程不順暢，甚至出現系統故障導致意外被錯誤扣款等問題。Tap & Go就錯誤扣款事件致歉，將在不多於7天內安排退款。

會在退款程序完成後通知

Tap & Go昨晚在Facebook專頁發文指，對於客戶透過平台使用消費券時，因為系統問題而遇到不便一事致歉，強調珍惜每一位客戶，並盡最大努力找出問題源由及採取相應的補救措施。就客戶透過「拍住賞」帳戶使用消費券時被錯誤扣款，Tap & Go將在一周內安排退款，並會在退款程序完成後作出通知。

盼與Fiserv一起完善運作流程

此外，Tap & Go正與其支付處理服務供應商Fiserv緊密合作，就所發現的系統問題採取適當的補救措施，會繼續主動監察情況，並在有需要時採取進一步的跟進行動，希望能與Fiserv一起完善運作流程，務求令「拍住賞」提供更佳的支付體驗，並指系統現已恢復正常運作，亦會繼續密切監察情況。

金管局發言人回覆查詢時指，截至周一下午6時，共接獲86宗儲值支付工具持牌人提供消費券服務的個案，主要涉及系統事宜。Tap & Go亦已向金管局報告有關問題。

相關新聞：

電子消費券｜消委會接獲42宗投訴 唔同支付平台購物折扣有差別

電子消費券｜網傳不可買超市現金券 當局澄清無違例

電子消費券｜消委會：投訴指商戶坐地起價 自助餐埋單突收貴兩成半

電子消費券｜沙田藥房收2%手續費 八達通：已取消其戶口