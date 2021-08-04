電子消費券｜政府無意讓市民轉換平台領取下期

電子消費券首期2,000元周日(1日)起陸續派發，有支付平台「甩轆」系統不穩，令市民感到不便。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲於電台節目稱，當局未有計劃容許市民轉換平台領取下一期消費券，認為市民或為優惠「轉台」未必公道，而且現時系統也未能支援，若容許市民轉台或須重寫系統，存在多項不確定性。

王學玲指，留意到Tap & GO系統在派發消費券首兩日出現系統不穩的情況，但認為近日已經改善，希望市民再給營運商機會。王學玲建議，市民使用消費券或電子支付工具，付款前應留意顯示銀碼及保留單據，以免出現爭拗，並重申商戶收取消費券時不可收取額外手續費。

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