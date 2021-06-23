電子消費券｜書面表格6.28起派發 5大注意位填錯或無錢收

5,000元電子消費券下周日(7月4日)開始接受電子登記，書面登記表格則於今日起開始派發。除可於計劃網站下載表格外，市民亦可到全港各區郵政局等地點索取表格 (按此查閱索取表格地點)。收到收唔到，唔係靠彩數，市民若不想填錯表收不到錢，便要打醒十二分精神，留意以下5大注意位。

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一、身分證副本

市民須填寫香港身分證上的英文姓名、身分證號碼，以及可接收短訊的本地流動電話號碼。遞交書面表格時，謹記連同身分證影印本釘好並對摺，一併遞交。

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二、選取1個支付工具

雖然電子消費券分多期派發，但每人只可以選擇1個支付工具收錢。市民需要於表格第二部分，在自選的支付工具旁打剔號，再填寫相應識別號碼或帳戶號碼。

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三、在港居住要求

市民如果於今年6月18日之前的連續24個月不在香港，必須聲明原因才能申請。原因包括：「廣東計劃」或「福建計劃」的受惠人、在港外留學、「工作假期」參加者等，或填寫「政府可能釐定為合理的特殊原因」。

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四、到指定銀行或郵局交表

市民填妥表格後，需要於7月5日至8月14日期間，在辦公時間到指定銀行分行或郵局，將表格投入收集箱，毋須親身排隊交表或繳付任何手續費。市民亦不能以郵寄、傳真或電郵方式遞交表格。

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五、比電子登記遲1個月收錢

在7月17日前完成電子登記的申請人，可於8月1日起收到首期2,000元消費券，而書面登記則最快需要9月1日才收到首期款項，足足遲1個月收錢。若市民想「早收早享受」，電子登記可能比較適合。而選擇電子登記的市民，可於7月4日起到電子消費券計劃網站登記。