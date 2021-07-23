電子消費券｜油尖旺購物節消費100元可抽獎一次

首階段登記電子消費券的市民8月1日將收到第一期的2,000元消費券，油尖旺地區組織在區內同期推出分3個月的抽獎活動，冀藉此幫助區內特色排檔、熟食市場等基層商戶度過困境，亦重振本地特色的經濟文化。

「油尖旺購物節 重振地區經濟」計劃將於8月1日開始，市民凡於油尖旺區指定16條街道排檔和熟食市場，超過3,500個參與商戶或排檔，以現金消費滿100元即可抽獎一次，如果參加者已接種新冠疫苗或以電子消費即可額外獲取一次抽獎機會，贏取手機、酒店住宿等，旅客也可參加抽獎。

抽獎活動由港九新界販商社團聯合會和油尖旺愛心慈善基金聯合舉辦，登記期由2021年8月1日至10月20日，分三期抽獎，市民8月1日至10月20日到油尖旺指定特色街道排檔及街市檔戶消費(參與攤檔均貼有並展示印章用作識別)，可參與大抽獎。

油尖旺購物節主辦單位指，活動目的冀助基層檔販度過困境，亦推動檔販使用電子收費，利用科技改善檔販的營運減省開支等，亦推廣排檔、熟食市場為本港特色銷售模式。