電子消費券｜美麗華集團推600萬元獎賞 料整體生意增一至兩成

為響應政府派發5,000元電子消費券，美麗華集團旗下4大業務包括商場、酒店、餐飲及旅遊將於8至12月期間推出「MIRA消費券多重賞」，送出超過5,000份獎賞，總值600萬元，集團預期整體生意達到一至兩成增長。

「MIRA消費券多重賞」涵蓋逾160個商戶及自家品牌，包括商場、餐飲美饌、酒店旅遊、時尚服飾、生活雜貨等，優惠包括商場限定最高100%現金券回贈、酒店及餐飲連續5個月額外9折獎賞、美麗華旅遊即時旅行團折扣等，鼓勵市民以指定電子支付消費。美麗華集團首席業務及策劃總裁鄭國基先生表示，預期可以增加2至3成的人流。

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集團在推出消費券優惠的同時，各大業務亦將於下半年推出一連串活動，包括商場主題活動、酒店暑假本地住宿以及各種餐飲套餐等。美麗華集團首席業務及策劃總裁鄭國基表示，有見市場氣氛開始好轉，集團一直進行各種推廣以迎合本地顧客需要。商場將會推出多個主題活動，包括年度音樂活動Gimme LiVe、京都祭、聖誕活動，亦特別與Alipay HK及八達通合作推出商場雙倍積分獎賞，協助商戶做生意。

酒店在暑假旺季推出的主題住宿可以同時享受消費券額外折扣優惠，主打親子活動及提供超過180個工作坊，預期可於暑假期間增加一至兩成入住率。餐飲業務亦會推出各種適合小型聚會的堂食主題套餐及外賣自取。