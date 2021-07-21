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電子消費券｜CHARLES & KEITH手袋禮盒 用消費券仲有額外優惠
32 分前
電子消費券｜CHARLES & KEITH手袋禮盒 用消費券仲有額外優惠
消費券下個月就到手，相信不少人都在思考如何使用，CHARLES & KEITH將於8月1日率先在香港門市推出期間限定手袋禮盒套裝，購物滿指定金額，更有減價優惠，各位小資女不要錯過！
今次推出的兩款限定手袋禮盒套裝，包括嬌俏可人的粉色tweed手袋配粉紅咭片套，以及充滿清新氣息的米白色手袋配杏色咭片套。袋身小巧且實用，並配備3條不同長度肩帶，適合出席不同場合。
CHARLES & KEITH通訊錄會員於2021年8月1日至9月30日期間，在香港門市購物並使用政府消費券付款，即可享優惠：單次購買正價貨品滿$1,200或以上，即減$180；單次購買正價貨品滿$800或以上，即減$100。門市可使用的政府消費券儲值支付工具包括Tap & Go「拍住賞」、八達通、AlipayHK支付寶香港及WeChat Pay HK。不過留意優惠只適用於香港全線門市，不適用於官網。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/時尚/電子消費券｜charles-keith手袋禮盒-用消費券仲有額外優惠-277001