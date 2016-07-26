電子消費券｜買蝦餃請市民食 陳茂波訪酒樓茶餐廳視察

電子消費券第一期今日(1日)已發放到合資格市民手上，財政司長陳茂波分別到訪一間茶餐廳和酒樓，了解市民和商戶應用電子消費券和電子支付的情況。他在社交網站專頁上載的片段顯示，他有坐下與食客聊天，包括了解對方會如何使用電子消費券，有市民指會全數花費在飲食開支上，其間亦與多組食客合照。

陳茂波之後在該茶餐廳兼任收銀員，體驗商戶以電子支付工具為食客結帳，他形容做法方便、比例亦很高，而店員亦指出自早上起，已有很多食客用電子支付結帳。他之後轉到一間酒樓，以電子消費券購買多籠蝦餃後，化身侍應推着點心車到樓面請市民食，其間與多名食客合照。

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