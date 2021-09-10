電子消費券｜陳茂波：提振作用料較預期0.7%高

財政司司長陳茂波表示，電子消費券帶動消費氣氛，對經濟的提振作用比預期0.7%可能更大，就行政不妥貼地方，已即時作出調整，目前已經為數千人未能領取消費券的市民補辦手續處理。

陳茂波在一個電台節目指，消費很講氣氛，覺得方便、開心，人們便願意花費多些，估計對經濟提振作用可能較原本估計0.7%好一些，八月中把全年原本預測經濟增長是3.5%至5.5%，上調至5.5%至6.5%，以目前的情況，只要疫情受控，要達到目標不困難，惟始終未與內地通關，缺乏旅客對旅遊業影響仍大，期望未來可靠本地消費活動，帶旺經濟及穩著就業市場。

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補辦申請進度良好

大批用紙本申請消費券市民，未能如期收到首期的消費券，陳茂波表示，政府增設3間服務中心已處理數千個補辦手續申請，進度理想，並調動人手，為補辦手續的市民複核申請表，期間有留意申請人八達通卡有否因長期無使用被「鎖卡」情況，呼籲少數未補辦手續的市民，最遲於本月15日到中心辦理。