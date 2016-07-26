電子消費券｜首期2000元今發放 Tap & Go虛擬卡轉帳教學

政府5,000元電子消費券，今日正式發放首期2,000元款項。市民只需登入指定支付工具(Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞)，或以八達通卡經八達通手機應用程式、港鐵站的公共交通費用補貼領取站，以及過千間便利店等拍卡即可領取。

Tap & Go可轉帳至同一張虛擬卡

其中，使用Tap & Go領取消費券的市民，程式會自動將首期2,000元款項，平分至虛擬MasterCard及虛擬銀聯卡。若市民想將款項轉帳至同一張虛擬卡方便使用，可透過應用程式內的「轉帳」功能，按「全部轉帳至MasterCard」或「全部轉帳至銀聯」，即可將消費券金額轉帳至同一張虛擬卡。

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