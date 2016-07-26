電子消費券｜Mox為Tap&Go推新優惠 新客可賺達5200元現金獎

虛擬銀行Mox為Tap & Go「拍住賞」用戶及香港消費者提供2項全新專享優惠，每名新客戶可賺取高達5,200元現金獎賞。

由本月19日到8月31日，首2萬名使用Mox x Tap & Go優惠邀請碼「GoMox」，成功首次開立Mox戶口的客戶，在開戶當天及其後30日內利用Mox Card消費滿200元，即可賺取200元現金回贈，相等於在首階段2,000元消費券計劃中多賺10%。

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此外，這批獲享200元現金回贈的Mox客戶亦可自動參與於10月初舉行的抽獎活動，當中會有50位幸運兒將可贏取5,000元現金獎，現金獎將存入獲獎者的Mox戶口，相當於獲得雙倍消費券等值。

Mox行政總裁顧海(Deniz Güven)表示，消費券計劃旨在刺激香港經濟，加速復甦，同時亦希望鼓勵消費者以電子付款方式消費。作為虛擬銀行，相信Mox在當中應擔演推動的角色。HKT Payment Limited行政總裁梁海儀表示，對於全力支持消費券計劃及為本地社區和經濟作出貢獻，深感興奮，又稱透過與Mox合作，為客戶帶來了更多獎賞。