1歲早產嬰悅悅腎臟急變差 媽媽：能做的事已不多

1歲早產女嬰悅悅在1個多月大時患上壞死性腸炎，先後捱過4次手術，情況反覆，上周四情況緊急轉差，突然全身都有出血，醫生一度指悅悅未必捱得過。悅悅媽媽昨日在Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發文，指女兒目前排尿情況樂觀，但悅悅腎臟差得比想像中快，醫生指能做的事已不多，餘下日子主要希望悅悅能夠舒服些。

悅悅媽媽指，排水藥都差不多做到最大劑量，醫生不建議再加，因為會令悅悅的身體鉀質流失。悅悅媽媽表示，現階段醫生表示能做的事已經差不多，餘下的日子主要都是希望悅悅能夠舒服些，「悅悅依家好腫，所以都唔希望俾大家見到依家佢咁嘅樣，所以嚟緊日子都未必會張貼悅悅的近照給大家，希望大家心中悅悅的形象都係永遠的美女。」

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早前有部分網民認為悅悅父母自私，不肯放手讓女兒舒服離開，媽媽指雖然女兒情況不樂觀，但「佢一日未離開，我都相信佢會想繼續堅持」，亦與醫生達成共識，不會希望悅悅辛苦地堅持。她指知道社交平台上有不同聲音，世事亦無絕對的對錯，「你唔踏出嗰一步打開度門，你永遠唔會知門後迎接你嘅會係一條咩路，悅悅仲未離開，我哋唔知聽日或之後會發生咩事，會唔會有奇蹟好返」。